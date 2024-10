ARCA, la nueva AFIP: ‘Es como si dejases sin policías un barrio con inseguridad’

Más indicó que “Las funciones del organismo siguen siendo las mismas. Al contribuyente, al monotributista, al comerciante, al pequeño y mediano empresario, esto no lo va a beneficiar en absolutamente nada”.

“Los controles siguen siendo exactamente los mismos” explicó, porque “Los impuestos no los determina la AFIP, las cifras las determina el Congreso. La política tributaria la determina el gobierno nacional”.

Lo que podría haber, en caso de confirmarse el despido de 3500 trabajadores del organismo es “una disminución de la fuerza de fiscalización y eso, lógicamente, va a tener un impacto en la recaudación, lo que va a significar más ajuste para las provincias, los municipios y los servicios que necesariamente tiene que prestar el Estado”.

Recalcó que “fundamentalmente, va a beneficiar a las grandes empresas, que fueron las que más festejaron esta modificación, junto con los grandes estudios tributaristas”.

En referencia a la cantidad de trabajadores y a quiénes van a ser los despedidos, el gremialista puntualizó que, desde hace 30 años AFIP anda entre “los 21 y los 22 mil trabajadores. Si tomamos cuántos había sobre fin de 2019 y cuántos hay ahora, hoy hay menos trabajadores que en 2019”.

“Los ingresos entre 2019 y 2023 fueron para cubrir las bajas por jubilación, tal como sucedió en el 2015-2019 y en los períodos anteriores” reseñó.

“Los trabajadores a los que hacen referencia no son puestos jerárquicos, son trabajadores de base. Al día de hoy no hay precisiones al respecto, de hecho, nosotros el día viernes pedimos con carácter de urgencia, ante la salida del decreto, una reunión con la administradora federal, pero bueno, ella consideró que no es urgente y pasó la reunión para esta semana”.

En torno a los sueldos millonarios difundidos por el gobierno, Más explicó que “se trata de los 21 puestos políticos: la administradora federal, los directores generales, los subdirectores generales, puestos nombrados por este gobierno, con el sueldo que definen desde la política”.

Reveló que “salió el decreto el viernes, modificando la denominación de AFIP por la de ARCA, y el sueldo que se le fija al administrador federal es exactamente el mismo que tenía antes de que se crea este nuevo organismo”.

Por último, Más repasó las medidas de fuerza: “Esta semana, lunes y martes, se profundiza y son cuatro horas de apagón informático, entre las 10 y las 14, y el miércoles es por de 24 horas”.

El apagón significa que “cada trabajador apague su computadora durante ese período”.

Buscan que se abra “una instancia de diálogo, que podamos en una mesa paritaria sentarnos y cada cual expresar sus razones y tratar de llegar a algo que realmente sea razonable y no de este hecho que está al margen de cualquier razonabilidad, por lo menos si queremos cuidar las arcas del país”.