Se realizará una nueva colecta de sangre en Colonia Hinojo

La próxima colecta se llevará adelante este jueves 31 de octubre, de 08:00 a 12:00 horas, en el CAPS 19 perteneciente a Colonia Hinojo. La actividad está a cargo de Atención Primaria de la Salud.

Cada día, una importante cantidad de personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de sangre. La única forma de obtener el producto sanguíneo es a través de la donación voluntaria de la comunidad sana.

A cada posible donante se le efectúa una entrevista personal, para determinar su aptitud física para concretar la donación. Se recuerda que los requisitos para donar sangre son: tener entre 18 y 50 años (concurrir con DNI); no haber padecido hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales sin protección; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones, escarificaciones cutáneas, cirugías, endoscopías.

Se recuerda que no hay que estar completamente en ayunas: es requisito fundamental la ingesta de café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas. Lo que no se puede consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Se debe pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescrita, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

Es muy importante tener conciencia sobre la importancia de participar de esta acción altruista, solidaria, de donar sangre, es un ejercicio continuo de solidaridad.

Para consultas, comunicarse al 2284 23-8594.