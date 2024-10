Día del trabajador minero: ‘Se ralentizan las inversiones en litio’

Lo confirmó el secretario general de AOMA seccional nacional, el sierrabayense Héctor Laplace, en diálogo con LU32, enmarcado en un nuevo día del trabajador y la trabajadora de la minería, realizó un repaso del sector desde su óptica y reconoció “no estamos bien, como todos los trabajadores”.