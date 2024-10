Más de 700 estudiantes realizaron las Pruebas Aprender 2024 en Olavarría

El Jefe Distrital Julio Benítez habló en Lu32 luego de que finalizarán las Pruebas Aprender 2024, esta vez, destinadas a estudiantes de 6to año de Escuelas Secundarias de gestión estatal. Estas evaluaciones permiten monitorear el aprendizaje en asignaturas particulares, como matemáticas y prácticas del lenguaje. Confirmó que fueron veinte las escuelas en donde se desarrollaron.