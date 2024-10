Docentes vuelven a parar este miércoles

Verónica Danelli, secretaria general de SUTEBA, comentó en Lu32 los lineamientos de una nueva jornada de Paro Nacional, que se suma a los universitarios y la rama de educación de trabajadores estatales. La ‘urgente´ restitución del Fondo de Incentivo Docente y el aumento del presupuesto educativo, son los principales reclamos. Anticipó un alto porcentaje de adhesión en Olavarría, tal como el último paro, que alcanzó el 95%.