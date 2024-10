Alejan la chance de intervención de Coopelectric y responsabilizan a ‘la política’

El Subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación, donde está radicada el área de energía, Alejandro Speroni, además referente seccional de La Libertad Avanza, se expresó en LU32. Aclaró que no tienen nada contra la dirigencia de la cooperativa y se refirió a los ‘desaguisados’ que se han hecho con las tarifas. Consideró ‘razonable’ el aumento de Obras Sanitarias.