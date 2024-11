‘Vamos a seguir negociando con Co.Ce.Ba. o con el IOMA, con quien nos atienda’

El Dr. Andrés Stratta, titular del Círculo Médico de Olavarría confirmó que rechazaron la última oferta del Consorcio en la asamblea de este jueves. “Queremos atender a los afiliados de IOMA, pero no conformó la oferta de honorarios”. Explicó que, en caso de darse, el acuerdo con Co.Ce.Ba. no implica que los afiliados vayan al Hospital, sino que elegirían al profesional, como era antes.