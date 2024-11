Olavarría obtuvo más medallas y trepó al 12º lugar en la clasificación general

Uno de los momentos más emotivos pero también con ribetes históricos se vivió en el Tiro Federal, con la actuación de Feliciano Casiraghi, quien no solo dio muestra de su talento y temple, sino también de amistad y empatía. Al cierre de las ruedas de competencia el representante de Olavarría estaba igualado en todos los ítems posibles con el tirador de Berisso, algo inédito en la historia de la competencia. Fue tal el empate que no quedó otra que resolver la definición mediante un shot off, es decir un tiro por lado hasta tener un ganador, y allí fue donde se impuso el joven que representa al Tiro Federal de Olavarría. No obstante, ambos previamente ya habían manifestado su deseo de compartir la consagración y medalla de oro, algo que fue acompañado y reconocido desde la organización.

Otro de los momentos de la jornada fue de la mano del fútbol 11 Sub14, con el selectivo de Olavarría, que venció en la final por 2 a 1 a La Matanza, en un disputado partido que contó con la presencia de decenas de olavarrienses que viajaron a la feliz para no perderse el partido.

También histórico es lo obtenido por las chicas del fútbol tenis Sub18, quienes lograron su tercera consagración al hilo en los Juegos Bonaerenses. Se trata de Luz Attadía y Jazmín Vailatti.

La actuación de las chicas del hockey Sub14 de Estudiantes también fue merecedora del oro. En la final vencieron a Lomas por 3 a 1, en un cotejo sumamente disputado que se definió recién al cierre del partido.

Por último, en lo que a medallas de oro refiere, fue el turno de Valentina Batista, jugadora de El Fortín que representó a Olavarría en la categoría Sub18. La final también tuvo todos los condimentos y una resolución que se extendió hasta el super tie break, en el que se impuso por 16 a 14.

De manera paralela, Olavarría también logró 6 medallas de plata, en finales sumamente emotivas y disputadas. Uno de esos casos fue el de la pareja de Tejo integrada por Paula Calderón y Marta Abraham, que cayó por 15 a 13 ante Pehuajó. Siguiendo con disciplinas reservadas para personas adultas, en Taba fue destacado también lo hecho por José Luis Lurbet, quien se subió al segundo lugar del podio en un reñido cierre de la competencia.

En fútbol tenis masculino se obtuvo también medalla de plata gracias a lo hecho por Nehemias Loza y Bautista García. También fue segundo puesto para Juana Martinesfky, quien protagonizó la final de 100 metros Sub18, en atletismo.

El hockey también protagonizó la final en Sub16, donde cayó por 5-4. Por último, en la parte cultural de la competencia, Joaquín De la Iglesia se quedó con la medalla de plata en Fotografía para personas con discapacidad.

En lo que a medallas refiere, el saldo de la jornada dejó también el bronce logrado por Alfredo Ardiles en 1500 metros Sub18. En futbol se lograron otros dos 3º puestos. Uno fue para el equipo de Municipales en Sub14 Femenino y el restante para el equipo de la Escuela Secundaria 20 en en Sub16.

Las restantes provinieron de disciplinas para personas Adultas. Se trató de Marta Da Silva en Tenis de Mesa y Adriana Sáenz Buruaga y Alejandra Mateucci en Bochas.

Este sábado, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan, seguirá competencia con presencia olavarriense. Se trata, por un lado, del básquet de Cáneva, que jugará la final Sub15, mientras que las chicas del voley Sub15 de Estudiantes jugarán para subir al último escalón del podio.

Por último, también está pautada la realización de Bonaerenses en Carrera, la prueba pedestre de 10 kilómetros de la que participan todos los municipios de la provincia.

Los representantes locales en pádel masculino quedaron al borde de la medalla, pero igualmente fueron merecedores de un diploma de reconocimiento al ubicarse en la cuarta posición. Lo mismo sucedió en Pentatlón, con Raúl Rincón y Jorge Pérez, disciplina para personas adultas que se llevó a cabo íntegramente y durante varias jornadas en el Centro de Educación Física N.º 1.

En Gimnasia Artística Femenina Sub15 – Nivel 2 Vida Boa quedó en el 10° lugar.

Retornando a personas adultas, el Tejo masculino quedó segundo en la zona y no le alcanzó para clasificar, mientras que en Orientación Javier Bulant y Raul Amescua se ubicaron sextos.

Por último, en natación y atletismo se registraron los siguientes resultados:

Natación

_ En Sub14

Francisco Arroqui, 4º en 50 metros libres

Agustin Latorre 4º en 100 espalda

Milena Graf 6º en 100 pecho

_ En Sub 18

Bruno Lara 8° en 100 espalda

En atletismo

1200 metros masculino Bruno Pezet Paz 5º en la final

1200 metros femenino Valentina Martín 10º en la final

800 metros masculino Nicolás Pezet Paz 7º en la final

800 metros femenino Luna Rivas 6º en la serie

2000 metros femenino Jimena Ingliso 11º en la final

Lanzamiento de bala masculino Bautista Balistrere 16º en la final

100 metros con vallas femenino Francesca Bolognani 4º en la final

110 metros con vallas masculina Agustín Bustos 7º en la final

100 metros masculino Emiliano Díaz Henderson 4º en la final

400 metros Iñaki Arguindegui 5º en la final

Posta Mixta 5×80 6º en la final

Posta Mixta 4×100 7º en la final

Posta Escolar 5×80 5º en la serie

80 metros Escolar Femenino Victoria Victorero 4º en la serie

80 metros Escolar Masculino Lucas Cardoso 4º en la serie

1200 metros Escolar Franco Ducca 7º en la final

Lanzamiento de Bala Escolar Jeremías Bahl 12º en la final

En el inicio de la tarde de este viernes regresó a Olavarría parte de la delegación, que fue recibida por una multitud en la plaza Coronel Olavarría.

Para este sábado está pautado el retorno de otros dos micros, que saldrán de la ciudad balnearia a las 9:30 horas. El arribo se dará alrededor de las 14:30 horas, en la Terminal de Ómnibus.

Las disciplinas que viajarán en esos colectivos son las siguientes:

_ Fútbol

_ Hockey

_ Cultura

_ Natación

_ Tenis