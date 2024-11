La Peña de Boca “ciudad de Olavarría” organiza una rifa en beneficio del Grupo Ilusiones

El próximo 14 de noviembre se sortea una camiseta firmada por todos los jugadores y por Juan Román Riquelme. Maximiliano Peret, presidente de la peña, destacó que la camiseta es la utilizada por el olavarriense Mateo Mendía y que todo lo recaudado será en beneficio de Grupo Ilusiones.