´El Fenómeno Colapinto en la voz de un Olavarriense´

El Olavarriense Miguel Ripoll se encuentra en Brasil alentando al piloto argentino y nos contó cómo se vive desde adentro y la pasión que genera en los compatriotas la presencia del piloto, en un gran premio accidentado, aunque nada opacó la fiesta argentina en el vecino país.