‘Los reclamos no fueron muchos, pero la gente se asusta’

Foto: En Línea Noticias

El coordinador de Defensa Civil, Adrián Guevara, realizó un repaso de lo que ocasionaron los más de 120 milímetros que cayeron en la madrugada, y los primeros minutos de la mañana de este lunes. A nivel evacuados, solo una familia de Loma Negra que se autoevacuó por el ingreso de agua a su domicilio. Este tema se reiteró en muchas viviendas con desagües tapados, reveló. Hay zonas sin energía eléctrica y recomiendan hacer uso racional del agua.