Automovilismo: “Hay compromiso del Municipio para trabajar en conjunto el 2025”

Lo expresó en diálogo con Lu32 el presidente del AMCO, Juan Traversa. Se refirió a una cena que mantuvo con el intendente municipal Maximiliano Wesner, y otros miembros del gabinete, en donde comenzó a barajarse la posibilidad que Olavarría vuelva a tener automovilismo nacional el próximo año. De todas maneras, pidió ser cautos e ir paso a paso.