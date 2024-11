La Olavarriense Marcela Guerrero nominada a Mujer Empresaria 2024

En dialogo con Lu32 Marcela se mostró muy halagada por esta distinción, realizó un repaso de su carrera y cuáles fueron los pilares fundamentales que la llevaron a estar muy cerca de ser considerada “mujer empresaria 2024” en la categoría responsabilidad Social Empresaria.