Día del Bancario: “Tenemos que seguir aportando conocimiento, idoneidad y seriedad”

José Luis Iturralde, secretario general de La Bancaria Seccional Azul, habló en Lu32 en el marco del Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. Recordó que además el gremio cumple 100 años de acción ininterrumpida, que hoy conduce Sergio Palazzo. Se refirió también a las adaptaciones tecnológicas de los trabajadores, y opinó sobre el contexto que atraviesa el Banco Nación a partir de las intenciones de privatización del Gobierno Nacional.