Hubo una alarma por sarampión en niños no vacunados

Lo explicó el Dr. Gastón Seambelar, pediatra, en su columna de los miércoles en Entre Amigos. Manifestó que los casos fueron tres en chiquitos residentes en Río Negro, que viajaron a Bolivia. En este tipo de enfermedad, con muy alta transmisión, la recomendación fundamental es la vacunación.