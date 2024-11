“Interpretamos la música de Floyd lo más fielmente posible”

A horas de presentarse en el teatro Municipal, Diego Martínez (guitarrista de Prisma), charló con Radio Olavarría. Prisma es una banda homenaje a Pink Floyd nacida hace 11 años, llevan recorrido todo el país y también realizaron una gira por Estados Unidos. Este jueves se presentan con Prisma Pink Floyd Experience desde las 21 Hs.