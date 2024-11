En marcha el 21° Congreso de Funcionarios Judiciales de la provincia

Este jueves se dio el acto de inauguración en el Teatro Municipal, con la participación del Procurador General Julio M. Conte Grand, el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires Claudio Santagati, el Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul, Dr. Pablo Quaranta y el Presidente de la Comisión de Funcionarios/as de la Provincia de Buenos Aires, Norberto Gioia, que fueron recibidos por el intendente Wesner.