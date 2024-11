Autoconvocados por IOMA se reunieron con Wesner: se llevaron compromisos

Comenzó el Sr. Intendente, explicando y "vendiendo" el convenio de IOMA con CoCeBA: dijo que era un ente autárquico y sin fines de lucro, que es un consorcio público, e insistió que el CoCeBA no se quedaría con ningun peso. Explicó que no sería ningún intermediario porque, siempre según los funcionarios, los fondos que CoCeBA reciba de IOMA irían todos directamente al Círculo Médico o los efectores de salud que adhieran al convenio. Los funcionarios apuntaron a que en este momento los afiliados no tenemos cobertura porque los médicos rechazaron mayoritariamente el convenio y están pidiendo mejores condiciones en sus honorarios. Wesner puntualizó que el plazo de pago que le ofrecieron al círculo médico es de 45 dias.

Aclaró que IOMA no funcionaría como PAMI, aún bajo la gestión de CoCeBA. Negaron en todo momento que los afiliados vayamos a tener que ir al hospital, como pasa con PAMI. Si se concreta el convenio con el Círculo Médico, ellos aseguraron que volveríamos a tener la posibilidad de atendernos con los médicos que prefiramos. Agregó también que se están buscando adhesiones para que además las clínicas tengan algunos consultorios que garanticen atención con médico clínico, pediatra, ginecólogo, etc.

"En todo momento rechazaron querer municipalizar la atención por IOMA y también preguntamos si el Hospital iba a poder solventar las demandas. PAMI tiene 17.000 afiliados y nosotros somos 25.000 afiliados. Coincidían en que el hospital estaría desbordado".

"Nosotros expresamos nuestras dudas respecto a las ventajas que para ellos tendría la gestión de la obra social por CoCeBA".

"Planteamos que queremos representación como afiliados autoconvocados en la gestión y control de lo que se haga de ahora en más. Los comprometimos a que resuelvan casos puntuales y urgentes, sobre todo de quienes se atendieron en el Hospital. Para reanudar urgentemente la cobertura médica les pedimos una reunión con representantes del IOMA, CoCeBA y Circulo Médico. Les pedimos que intervengan para llegar a un acuerdo pronto y recuperar la atención médica inmediata".

También, como siempre insistieron en que se trata de un ente público y transparente, les pedimos tener acceso al convenio CoCeBA-IOMA y el monto de su presupuesto, así como el estatuto del consorcio para transparentar su funcionamiento.

"Les solicitamos, al ser parte de la misma fuerza política que gobierna la provincia, una reunión Urgente con IOMA: queremos que se haga presente Homero Giles para poder expresarle todos los reclamos que tenemos. Él es responsable de todo este caos sanitario en la Provincia y puntualmente en Olavarría".

"Hablamos de cada uno de los casos puntuales en cuanto a demoras en el pago de reintegros: Giles había dicho que los reintegros estarían en 15/20 dias y resulta que llevamos más de 30 días y el dinero no aparece".

Los afiliados de IOMA decidimos continuar la lucha por la inmediata cobertura plena de nuestra obra social. Para ello, nos convocamos y movilizamos desde IOMA hasta la plaza del centro el próximo lunes 11/11 desde las 17.30hs. en Belgrano e Independencia.

También, el próximo miércoles a las 9hs hay reunión con los concejales de la Comisión de Salud en el Concejo Deliberante.