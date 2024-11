‘Si este Ejecutivo decide no colaborar, está bien, trataremos de continuar’

“Los Ejecutivos tienen direccionada distintas políticas y si este municipio decide no colaborar, nos parece perfecto”, declaró, en referencia a las tareas que desarrollaban muchos de los trabajadores que la Comuna solicitó “de vuelta”.

“Trataremos de continuar con los recursos que sean posibles y de darle la misma calidad que le estábamos dando a los chicos de todos los barrios periféricos”, detalló, ya que la mayor parte de los recursos humanos que cedía la intendencia al gremio, se usaban para realizar trabajos de contención en el predio, con “chicos que no pueden acceder a ningún club de Olavarría”.

“Si toman la política como de vida o muerte, que no hagan política”, reflexionó.

“Somos adversarios en este momento, porque yo no tengo ningún problema personal con Mercedes Landívar, con César Valicenti, con Maxi Wesner… acá el problema surge por salario, nada más”.

“Me parece bárbaro, como Ejecutivo, que sean los conductores de la política en el municipio” agregó.

“¿Se terminó el tema de la ayuda con trabajadores? listo, está bien, nos arreglamos de otra forma, pero por eso no me voy a enojar, es política. No hay que llevarlo a lo personal”.

Stuppia respondió lo expresado por la Comuna en torno a que son acuerdos que venían de la gestión de Galli. Afirmó que no.

Recordó: “Nunca se nos hizo nada fácil: Con José pasamos muchos momentos difíciles, angustiantes… Con la gestión de Galli también pasamos momentos muy pero muy difíciles, con denuncias penales”.

“Esto es una batalla más” declaró.

Coincidió con parte de lo expresado en el informe remitido este jueves por la gestión de Maximiliano Wesner en que “no hay sindicato en la provincia de Buenos Aires el que pase esto: es cierto”.

“La dirigencia de Olavarría trabaja para darles servicio a los trabajadores. No hay otro sindicato que tenga el predio que tiene este; no hay un sindicato en la provincia de Buenos Aires que tenga los ‘dormis’ que tenemos nosotros; no hay un sindicato que haya tenido una mutual con consultorios externos, con tantos psicólogos atendiendo de forma gratuita, psiquiatras y médicos. No hay, no existe” finalizó.