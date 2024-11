'No hay que relatar todos los partidos como si fuese la final del mundo'

El periodista deportivo y relator olavarriense, Alejo Rivera, dialogó con Fabián Casanella en el marco del Día del Periodista Deportivo este jueves. En una charla en la que se habló de deportes, pero desde otra dimensión, el periodista que trabaja en ESPN contó cómo ha cambiado la tarea por estos años.