Provincia firmó un convenio por obras con Universidades, pero no está incluida la de la Facultad de Salud

Lo confirmó en Lu32 el decano Héctor Trebucq, y dijo que es al menos, en la primera etapa. La que sí se hará es una refacción de la fachada de Rectorado de la UNICEN, otra de las obras que estaba en los planes. Se lamentó porque es la más importante que tiene la casa de altos estudio, pero que ‘habrá que seguir insistiendo ante las autoridades’. También se refirió al complejo desarrollo de este año.