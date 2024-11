Bruno y Camila Fitte cierran el tercer día de la Feria y Festival del Libro

Foto: Infoolavarria

Los músicos oriundos de Sierras Bayas, pero que están radicados en La Plata desde hace varios años, tendrán a cargo el cierre de este sábado, desde la 20 hs en el patio del Centro Cultural San José. Bruno dialogó con Lu32 en la previa de la presentación, repasó el variado repertorio que van desarrollar y destacó la importancia de este tipo de eventos en la ciudad para ‘seguir valorizando a los libros como herramienta de transformación’.