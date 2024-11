Cocconi: “Un pueblo no se hace turístico de un día para el otro”

El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, habló en Lu32 sobre el desarrollo de los festejos por el aniversario N°161 de la vecina ciudad. Se mostró emocionado por concretar ‘el sueño’ de tener un complejo termal, aunque aclaró que ‘hay que pensar para adelante, y hacer al pueblo turístico. También se refirió al conflicto IOMA-FEMEBA que afecta a la Provincia, y reconoció que ‘hay que sincerar los números’.