Ante un buen marco de concurrentes se desarrolló la charla de Gestión y Deporte

En la tarde del último viernes un importante marco de público pudo verse en el salón de la Casa del Deporte, sitio donde se desarrolló el denominado “Capítulo Olavarría” de Gestión y Deporte, jornada de Capacitación e Intercambio organizada desde Profesionales de la Industria Deportiva, que contó con el acompañamiento del Municipio de Olavarría a través de la Subsecretaría de Deportes.

La propuesta tuvo como título “Construir equipos de trabajo: Dirigentes + Profesionales” y fue encabezada Josep Vives i Portell y Carlos Siffredi.

Josep Vives i Portell es el Delegado Cono Sud de la Generalitat de Catalunya, además de integrante del Consejo Directivo Basket Manresa, ex portavoz del FC Barcelona, abogado y periodista. Carlos Siffredi, por su parte, es Gestor Deportivo, Director General de Club de Amigos, además Ex Director General San Lorenzo de Almagro, Ex Gerente Técnico Deportivo ENARD y Máster en Gestión de Organizaciones Deportivas.

La importancia de construir y consolidar equipos de trabajo en las organizaciones deportivas, conformados tanto por dirigentes como por profesionales fue el eje central de la jornada, pero también hubo lugar al intercambio entre los presentes como así también para evacuar inquietudes y conocer distintas experiencias.

Participaron alrededor de 40 personas, vinculadas de una u otra manera con el deporte, quienes arribaron no sólo de distintos puntos de nuestro Partido, sino también de ciudades vecinas tales como Mar del Plata, Junín y Tandil.