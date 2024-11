Para el ‘Tero’ Di Carlo ‘así no se hacen las cosas’

Foto: Emblema Deportivo

El titular del Club Embajadores fue consultado tras la participación de un streamer en el partido que Riestra disputó con Vélez Sársfield este lunes. Manifestó que se puede observar el esfuerzo que hacen los chicos para llegar y esto “no fue exigente”. También fustigó el papel del director técnico.