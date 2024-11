GIRO: los días de reciclables dejan de recoger basura

Comienzan a “afinar” las iniciativas del programa de Gestión Integral de Residuos, adelantó Emilia Díaz, coordinadora de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad. Añadió que ahora es la Cooperativa Viento en Contra la que recoge reciclables, que es la que opera la planta de reciclaje.