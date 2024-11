Hay 4 brigadas de rescate en estructuras colapsadas en el país y 43 en el mundo

Lo expresó Osvaldo Lori, titular de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia, que tiene una de ellas, que participó en la remoción de escombros de la caída del hotel Dubrovnik en Villa Gesell. La misma, recordemos, tiene integrantes de toda la región Centro Centro, de los cuarteles.