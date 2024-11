Sileoni: “El arte pone palabras a experiencias que muchas veces no se pueden nombrar”

El director general de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, se expresó en Lu32 a raíz de la controversia que se generó sobre la colección ‘Identidades Bonaerenses’. Aclaró que los libros apuntan al nivel secundario y terciario, y que no están dirigidos directamente a estudiantes, sino a las bibliotecas. Apuntó contra el Gobierno Nacional y aseguró que buscan terminar con la Educación Sexual Integral. Detalló que las lecturas tienen un fin pedagógico y que hay sectores ‘que no lo pueden entender.