Hay dos aprehendidos luego del hallazgo de un cuerpo en cercanías de Urdampilleta

La operación de autopsia practicada al cadáver de Juan Carlos Barandalla, de 52 años, vecino de Henderson, confirmó que fue una muerte violenta y que el asesinato no se dio en la tapera donde fue encontrado. El periodista Marcos Lede, de Presente Noticias de Bolívar, dio los detalles que se conocen hasta la mañana del miércoles. El cuerpo tendría varios días en el sitio donde lo hallaron.