Concejales y autoconvocados por IOMA se encontraron en la comisión de salud

Este miércoles hubo reunión habitual de los ediles de ese espacio. De la misma participaron cinco autoconvocadas que expresaron el estado de situación, además de dejar sentada la posición contra el Co.Ce.Ba. Los concejales se comprometieron a elevar solicitudes a la Legislatura.