Contaminación del Arroyo: Se elevó un pedido de informes al Ejército

Martín Acosta, vecino de Tapalqué y uno de los impulsores de la causa de contaminación del Arroyo, dialogó con Lu32 a raíz de un pedido de informes elevado en los últimos días a la sede en Olavarría del Ejército Argentino, que fue respondido de manera 'breve'. Precisamente, buscaba saber si por dentro del campo pasan los caños de la planta depuradora de Coopelectric. Por otra parte, se refirió a la situación en la que se encuentra el caso y calificó como una ‘burla’ la mesa de trabajo que se armó desde el Municipio.