Libros ‘Identidades Bonaerenses’: “Raya en lo vulgar, no es literatura”

Lo expresó María Adela Casamayor, concejal de Cimientos de Libertad. Desde su bloque se presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante-que fue aprobado por mayoría- manifestando ‘repudio’ a la decisión de Alberto Sileoni de poner en circulación los libros ‘Identidades Bonaerenses. En diálogo con Lu32 comentó cómo surgió el proyecto y aseguró que se busca “defender lo indefendible”. Entre otros argumentos, consideró que las lecturas son una clase de ‘sexo explícito’.