‘Más allá de sentirse cómodo o no uno personalmente, debe saber convivir en la diferencia y hacer hincapié en los puntos en común’

En referencia al tema del examen de ingreso indicó que las oficinas públicas deben “ser lugares que sean abiertos a los ciudadanos, que no tengan que ver con una militancia política”.

“Cuando vos organizás una Administración Pública con empleados que tengan vocación de servicio exclusivamente, más allá de su orientación política que todos la tenemos, lo que garantiza es que, independientemente del partido que le toca gobernar, va a tener un plantel con el que pueda contar” reflexionó.

Además, señaló que también busca ecuanimidad ya que “Mucha gente, si hay una búsqueda, probablemente no tenga intención de postularse porque dice ‘yo no conozco a nadie y si no tengo a nadie…’ la famosa palanca”.

Por otro lado, manifestó que “no es lo mismo una persona que ingresa con conocimientos mínimos de lo que significa la administración o el área donde va a trabajar, porque este no sería un examen único sino que tendría que ver con un examen que lo pueda ajustar el área o el ministerio o la secretaría que está buscando el personal”.

“Todas esas cuestiones hacen ganar tiempo y al administrado también le hace ganar tiempo, porque se encuentra con un recurso que ya sabe lo que tiene que hacer, no tiene que estar mirando para los costados, preguntando todo, esa es la finalidad del proyecto” resumió el legislador.

Al ser consultado por la cercanía del proyecto con políticas de La Libertad Avanza, consideró que “uno tiene que saber convivir con las diferencias”.

En este sentido, amplió, “yo personalmente, y también el PRO, va a tener diferencias con la Libertad de Avanza, pero eso no quiere decir que no puedan confluir en un Frente Electoral, como también un gran sector del radicalismo”.

“Yo creo que más allá de sentirse o no cómodo uno personalmente, tiene que entender y saber convivir en la diferencia, haciendo hincapié en los puntos en común, es necesario” expresó.

“Todos coincidimos que es necesario que Argentina salga adelante y más la provincia de Buenos Aires. La discrepancia que yo pueda tener con alguna declaración me la guardo en el fuero íntimo. Yo creo que acá lo que hay que poner por encima es que es necesario que una provincia como la provincia de Buenos Aires salga adelante”, cerró.

Presupuesto 2025

Por el acercamiento, aún reciente con el cálculo de gastos y recursos, expresa que “Es un presupuesto con aumentos, respecto a la parte impositiva, más equilibrada de lo que fue el año anterior”.

“En cuanto a inversión, lo que he podido ver, por lo menos lo que es el interior de la provincia sigue quedando un poco relegado, me refiero a lo que es en materia vial, no vi grandes cambios”.

"Hay una preocupación que me transmitieron también los concejales nuestros que tienen que ver con la obra de la Facultad de Salud, que es algo que voy a prestar atención y seguirlo de cerca, porque creo que es importante para la ciudad” indicó.



Al ser consultado por la falta de recursos que, reconoció, declaró “Es un hecho que la provincia ha dejado de recibir transferencias, sobre todo transferencias discrecionales, como recibía en el gobierno de Alberto Fernández”.

De todas maneras, también aclaró que “esto yo lo digo como como diputado opositor y como bonaerense: yo siempre voy a estar a favor que la provincia reciba los recursos que deba recibir”. “Pero después está en cuál es la orientación y la prioridad que le da el gasto al gobierno provincial” sentenció.

“Más allá de la caída de recursos, está la prioridad en la asignación de los recursos que tiene este gobierno provincial respecto del que, muchas veces, no coincido”, explicó.