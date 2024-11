“La música de Piazzola resiste a los años”

Valentín Reiners músico ligado a Olavarría en lo musical y cultural, habló con Lu32 sobre la recreación del disco Reunión Cumbre, de Astor Piazzola, que está cumpliendo 50 años desde su creación. El espectáculo será el sábado 30 de noviembre, desde las 21 hs. Es a beneficio de Talleres Protegidos. Habrá diversidad de músicos que interpretarán el disco que ‘aún tiene vigencia’, sobre todo, por la fusión del tango y el jazz.