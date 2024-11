Patricia Bahl: “El reconocimiento es un impulso que destaca los años de trabajo”

La referente de La Minga, feria que este viernes fue declarada de interés legislativo provincial a partir de una iniciativa del diputado Ricardo Lissalde, dialogó con Lu32. Destacó la comunidad emprendedora que la rodea, habló de los inicios de La Minga como organización y valoró el trabajo colaborativo como su principal identidad. Por otra parte, aseguró que no se sienten parte de ningún plan nacional, provincial o municipal, y que ha sido un año complejo. También recordó que se encuentran trabajando en el evento que se va a desarrollar en Navidad.