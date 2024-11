RADIO EN VIVO

'Hubiera querido que Diego no sea el héroe nacional que hoy es, y sea mi hijo'

El papá del teniente de navío, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan de cuyo hundimiento se cumplieron ya 7 años, Emilio Wagner, se expresó este domingo en Radio Olavarría. El pasado viernes se desarrolló el acto homenaje en el anfiteatro de Hinojo, donde está instalada la réplica de la nave.