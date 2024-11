Martilleros reclaman más patrullaje y acción de la Justicia por robos

“Ya hay un hilo conductor. La policía sabemos que está trabajando esto; Hay un fiscal también que se encarga de todas las causas, a partir de que hubo un hecho muy importante en una escribanía, también se movió el mismo fiscal, nos fue contactando a todos. Hay un trabajo en conjunto” reconoció el martillero.

Pero, aclaró “no voy a entrar en un tema político porque no me incumbe ni es algo que yo maneje, pero vos salís a la noche y no hay presencia de móviles policiales. No hay patrullaje” puntualizó.

“Y no estoy hablando mal de la policía, ellos sabrán cuáles son los medios con los que cuentan, pero evidentemente uno como ciudadano pasa por el centro de Olavarría y es notoria la falta de patrullaje en horas de la noche” consideró.

“En una de las filmaciones, están los delincuentes con tres bolsas de consorcio negras llenas y no es que hay un vehículo en la puerta con inteligencia esperándolos” explicó Graf en torno a cómo es la mecánica de los hechos.

“Salen por la calle y fueron seguidos con cámaras de vecinos, porque las que hay no funcionan, eso ya lo sabrán, o funcionan mal, no reconocen nada” manifestó.

Fueron seguidos “hasta tres cuadras, o sea que se sabe cómo salen, es a pie, con las bolsas, pudieron caminar tranquilamente tres cuadras, se sabe cuál es la orientación, hacia dónde van”.

“Si hubiera prevención, lo que bajamos es la cantidad de delitos, porque en este momento andan como pancho por su casa, saben que pueden entrar y salir y ni siquiera los subimos a un móvil” se lamentó Graf.

“Ya no es uno ni dos hechos, estamos hablando de más de diez y no hay un resultado”.

Sin responsabilizar a la víctima, pero consultado por la chance de evitar el efectivo en los locales, Graf explicó que “La mayoría no tenemos efectivo en la inmobiliaria, tampoco lo llevamos a nuestras casas, o sea, cada uno tiene su sistema, pero no queda en la inmobiliaria”.

“Más allá que son bastante sistemáticos en el momento que hacen los atracos, cuando supuestamente más dinero habría dentro de la inmobiliaria si no se tomaran los recaudos que ya a esta altura todos tomamos” agregó.