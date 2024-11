Comienzan las recomendaciones para evitar incendios en 'temporada alta'

El coordinador de Defensa Civil y Bombero Voluntario, Lic. Adrián Guevara, abordó en la Voz de Bomberos algunos tips a tener en cuenta ante las altas temperaturas que ya comienzan a llegar a nuestra zona. Pronosticó, además, que habrá menos lluvias que lo normal en los próximos meses.