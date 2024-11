Gamondi: “El objetivo es generar líderes de calidad”

El concejal de Ahora Olavarría, Oliver Gamondi, se expresó en Lu32 en relación al lanzamiento de la sede local de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, un espacio que busca formar líderes políticos en relación a las ideas del liberalismo. El edil, que además será el director regional, habló de como surgió y los lineamientos que seguirán los cursos que se brindarán desde 2025. A su vez, calificó como ‘muy bueno’ al primer año de gestión de Javier Milei, al cumplirse un año de su triunfo en el balotaje.