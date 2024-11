La desregulación de medicamentos de venta libre no rige en Provincia

“Nuestra localidad y en provincia no se va a estar viendo, o no debería estarse viendo, porque este decreto no tiene alcance en provincia de Buenos Aires” indicó.

La Provincia “no ha delegado sus facultades de salud, entonces tiene su propia legislación, se rige por la ley 10.606 que es la ley de farmacias y por lo tanto, este decreto no afecta a provincia”.

“No así -profundizó- no deja de ser grave de todas maneras el asunto, porque estamos hablando de que en el resto del país, donde no tengan la misma condición que tenemos en Provincia de Buenos Aires, se va a estar aplicando esto con todo lo que implica esta desregulación que se viene haciendo”.

En este sentido, Fernández Chaves consideró que el Gobierno Nacional, busca “ir sacando cada vez más facultades al farmacéutico e ir avasallando cada vez más la profesión del farmacéutico”.

Al ser consultada por la diferencia que se plantea entre jurisdicciones, la farmacéutica justificó la legislación local ya que el profesional “lo que hace es un asesoramiento, le pregunta a la persona si tiene alguna otra condición de salud, para qué lo va a tomar…”.

“Muchas veces la persona viene con una recomendación de alguien que le dijo ‘tomá esto que a mí me hizo bien’ y esa persona no lo puede tomar o no lo debería tomar o necesitaría otra alternativa. Entonces ahí es donde el profesional interviene y lo aconseja y le dice ‘no mira esto no lo podés tomar o no deberías, deberías tomar esto’” sostuvo.

Para ella se quiere quitar “la función fundamental del farmacéutico, que no solamente interviene en lo que es dispensa bajo receta, sino que también en lo que es venta libre, que es parte fundamental de nuestra función diaria”.

Agregó que, en este contexto con mucha gente que no quiere o que no puede ir al médico por la razón que sea “el farmacéutico es como la primera línea para que la persona consulte cuando tiene un problema de salud”.

“Si en lugar de eso, la persona va a acceder a una farmacia y va a venir a agarrar un medicamento de la góndola porque dice que es un analgésico o un antiácido, se está quitando la función que tiene el farmacéutico y se está poniendo en peligro real la salud de la gente” manifestó.

Fernández Chaves además, explicó que “el paso a venta libre, como ha pasado con los ‘prasoles’ hace poco tiempo, genera que las obras sociales dejen de cubrirlos, porque ya no tienen la condición necesaria para que la obra social lo cubra”, por más que el médico lo recete.