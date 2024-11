Autoconvocados de IOMA: “Estamos dando vueltas sobre lo mismo y nadie hace nada”

María Luisa Da Silva, integrante del grupo, habló en Lu32 luego de la clásica asamblea de los martes en el Paseo Jesús Mendía. Se refirió al convenio IOMA-COCEBA y mencionó que tanto Maximiliano Wesner como Mercedes Landívar les informaron que el consorcio va a funcionar ‘si o si’ en Olavarría, debido a que es una cuestión política. Anticipó que en la fiesta de la ciudad de este domingo realizarán una manifestación pacífica con banderas, y contó que han logrado recolectar más de 4000 firmas.