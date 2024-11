Milei decidió que el 2025 haya tres días no laborables, en lugar de feriados nacionales

La Ley 27399 que regula las festividades, feriados y días no laborables en el país, dispone que el Poder Ejecutivo Nacional puede determinar que haya hasta tres “Feriados o días no laborables” para fomentar la actividad turística. Este jueves se publicaron en el Boletín Oficial los días no laborables del próximo año.