Comenzaron las VI Jornadas de Enfermería

Bajo el lema: «Veinte años de pasión por la enfermería: Aprendiendo del pasado, construyendo el futuro», elegido por el comité organizador, las jornadas que se llevan adelante en el Salón Rivadavia tienen por objetivo reflejar el orgullo por lo alcanzado y el compromiso de seguir mejorando en el futuro.

Asimismo, se encuadran en la conmemoración, el 21 de noviembre, del Día Nacional de la Enfermería, fecha establecida por la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería en 1935.

Esta actividad está destinada a estudiantes, docentes, graduados y personal de salud de Olavarría y la región. Incluye presentaciones de proyectos, talleres, reconocimientos, conferencias y stands a cargo de la Residencia en Enfermería Comunitaria y otro a cargo del área de Simulación clínica donde los asistentes podrán practicar una colocación de vía periférica con simuladores de bajo costo creado por docentes de la Facultad.

Participaron del acto de apertura: el intendente Maximiliano Wesner, el subsecretario de Salud Fernando Alí, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Florencia Lestrada, la directora de Enfermería Gabriela Picart, la docente y coordinadora de la carrera de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, Viviana Aguilar; demás autoridades de la casa de Estudios, concejales, funcionarios de la gestión municipal, docentes y estudiantes.

El intendente Maximiliano Wesner expresó: “gracias a la Universidad Nacional del Centro, a la Facultad de Ciencias de la Salud, por pensar, articular y coordinar esta jornada. Gracias al Consejo Administrativo de salud con quienes, de manera conjunta, podemos conmemorar esta fecha tan pero tan importante que es el día de la Enfermería, ni más ni menos. Si hay algo que tiene esta importante profesión es la vocación, y no tengo dudas que han elegido esta carrera por convicción”.

La Enfermería, consideró Wesner, proyecta “este sentido de comunidad que tenemos que defender todos los días”. “Y vaya si esta fecha tiene trae al presente la historia de la educación pública, de la salud pública, cumpliéndose 20 años de aquella tan gestada lucha de nuestra Escuela de Salud para poder transformarse luego en nuestra querida Facultad de Ciencias de la Salud”.

“Somos hijos de la educación pública pero también somos hijos de la salud pública: el otro día conversábamos con Fernando Alí, que en cada etapa de nuestras vidas interviene un enfermero una enfermera, y vaya si es obligación de quienes venimos a esta vida trabajar por ello, por eso hemos decidido crear en nuestro esquema de gestión en nuestro organigrama la Dirección de Enfermería en este modelo de abordaje del sistema de salud por cuidados progresivos, la importancia el rol de cada enfermero de cada enfermera, yo creo – y me tomo un atrevimiento académico que no me corresponde – que es un modelo para plasmarlo y llevarlo a cada pupitre, dentro del aula, para reflexionar y para pensar y repensar todos los días cuál es el verdadero músculo de este sistema de salud que queremos y por el cual trabajamos”, afirmó el Intendente.

Por su parte, la docente y coordinadora de la carrera de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mag. Viviana Aguilar, añadió: “Ante todo feliz día a todos a todos los enfermeros, a todos los estudiantes, y un agradecimiento especial a todas las autoridades que hoy nos acompañan desde el Municipio, desde la Facultad docentes y estudiantes”.

“Hoy se cumplen 20 años de la creación de, en ese momento, la Escuela de Ciencias de la Salud, con ambas carreras: la carrera de Enfermería que hoy cumple 20 años, y la carrera de Medicina. Para nosotros es importante el recuerdo. Creo que para todos los aspectos de la vida, lo importante es recordar, recordar de qué manera caminamos para poder llegar a donde estamos, poder desandar ese camino para aprender de nuestras aciertos, de nuestros errores”, consideró la profesional.

Asimismo, el Dr. Héctor Trebucq, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, consideró: “muy feliz día para enfermeros y enfermeras, muy feliz cumpleaños para nuestra primera carrera, porque la Escuela Superior de Ciencias de la Salud arrancó, el año 2000, hace 20 años arrancábamos nuestra primera carrera que es la carrera de Enfermería y en el año 2006 la carrera de Medicina, así que un importantísimo recuerdo de estos 20 años; y fue en estos salones donde desde la Municipalidad empezamos a escribir los primeros esbozos de lo que eran los planes curriculares de las carreras, así que un hermoso recuerdo de este lugar y con esta gente que todavía estamos aquí y seguimos con las carreras”.

“Un agradecimiento siempre al apoyo del Municipio a nuestra Universidad, gracias al Intendente, Gracias al Concejo Deliberante, a la Provincia, que siempre están apoyando para que nuestra Facultad pueda seguir trabajando”, culminó.

El objetivo de esta importante jornada es la celebración de los 20 años de la carrera en la ciudad, los 50 años de la UNICEN y reconocer el esfuerzo y dedicación de todos los que forman parte de la Licenciatura en Enfermería. Mostrar los proyectos en los que trabajan nuestros estudiantes, abordando temas de relevancia actual. Reunir a estudiantes, docentes y egresados en un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos. Y reflexionar sobre los avances y desafíos en la enfermería, buscando juntos nuevas ideas de mejora.