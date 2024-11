Con el profesor Fernando Signorini a la cabeza, la Escuela “César Luis Menotti” realizará una capacitación en Olavarría

Primeramente, Fernando Signorini, quien acompañó también a Diego Armando Maradona en su paso como DT de la Selección Nacional en el Mundial de Sudáfrica 2010, encabezará una charla que servirá además de presentación y comienzo de la propuesta.

Posteriormente, desde las 10:30, Rubén Rossi (Ex Futbolista Profesional, actualmente Director Escuela de Técnicos “César Menotti”, Instructor Conmebol y FIFA, Ex Coordinador Futbol Juvenil River Plate), ofrecerá una charla sobre la Iniciación en el Fútbol y cómo entrenar en la etapa Infanto-Juvenil.

La actividad se retomará desde las 16, en el Club Embajadores, con la parte práctica, que será liderada por Abelardo Carabelli (Ex Futbolista Profesional con paso en Argentinos Juniors, Huracán, Talleres y la Selección Juvenil Argentina Campeona del Mundo en 1970, Ex DT de juveniles en River y EX Coordinador Proyecto FESA en El Salvador) y Ricardo Lazbal (Ex Futbolista Profesional con paso por River Plate, San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Palestino (Chile) , Ex DT de Juveniles en River Plate, San Lorenzo de Almagro y Chacarita).

El cierre de la primera jornada será, desde las 20 horas, con una charla abierta a todo público y encabezada por el profesor Fernando Signorini en el Salón Rivadavia. Se denominará “El rol del deporte en la sociedad actual” y en la ocasión las personas presentes también tendrán la oportunidad de evacuar inquietudes y compartir experiencias.

El sábado la capacitación se retomará a partir de las 9:30 con una charla y debate entre todas las personas participantes de la propuesta, lo cual dará lugar también a un intercambio y socialización de experiencias, como así también un espacio para la vinculación. Será encabezada por Rubén Rossi, Abelardo Carabelli y Ricardo Lazbal.

Los interesados deben anotarse a través del formulario online que se encuentra en la web del Municipio o en lu32.com.ar.