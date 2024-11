Concejo Estudiantil 2024: “El balance fue muy positivo en muchos aspectos”

Lo expresó la presidenta de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante, Telma Cazot, en el marco del acto de cierre del Concejo Estudiantil 2024. En diálogo con Lu32, analizó el desarrollo del cuerpo durante este año, destacó la importancia de esta propuesta porque las y los adolescentes ‘tienen mucho para decir’, y anticipó que en 2025, se encargarán de organizar un debate en las Elecciones Legislativas.