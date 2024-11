Investigador de FACSO fue galardonado con un importante reconocimiento

Días atrás se llevó adelante en el auditorio de la Universidad Maimónides de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ceremonia de entrega de la segunda edición de los premios Félix de Azara y el premio María Isabel Hylton Scott, en el que fue distinguido el arqueólogo Gustavo Politis.

El Dr. Politis recibió el premio a la Trayectoria en las Ciencias Antropológicas de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, que entrega estos galardones con el objetivo de reconocen la trayectoria, el compromiso y la labor de personas e instituciones que se distinguen en la investigación, conservación y difusión del patrimonio natural y cultural de nuestro país y la región.

Luego de recibir la distinción por parte del Dr. Adrián Giacchino, integrante del Consejo de Administración de la Fundación Félix de Azara, el Dr. Politis agradeció especialmente a tres instituciones relevantes para su formación profesional: “La Universidad Nacional de La Plata, en la que me formé; la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que me permitió potenciar mi investigación, formar un equipo grande y desarrollarme profesionalmente; y por último pero no menos importante al CONICET, que acompañó mi carrera desde mi comienzo. Sin estas instituciones mi vida académica no hubiera podido ser posible”.

“En este momento donde tanto la universidad y la educación pública como el CONICET están cuestionados y amenazados, quiero pedir que redoblemos el esfuerzo para que todos nos comprometamos a defender fuertemente estas instituciones científicas que son el pilar de nuestra Nación”, agregó el Dr. Politis.

Desde la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, en el año 1988, el Dr. Politis ha formado parte de la planta docente y fue gestor de la creación del Instituto INCUAPA (Unidad Ejecutora CONICET-UNICEN), al que dirigió hasta el año 2022. Entre los años 1988 y 1992 fue decano de FACSO. Actualmente se desempeña como director del Doctorado en Arqueología (FACSO-UNICEN).