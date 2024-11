Vecinos de Colonia San Miguel denuncian utilización de agroquímicos en campos cercanos a la población

“Cansados de no ser escuchados, de que nadie tome sus reclamos, que hagan la vista gorda respecto a la mala utilización de agroquímicos en campos que se encuentran cercanos a la población, en algunos casos a menos de 100 metros, se decidió proceder al armado de una comisión entre vecinos para poder buscar una solución a esta problemática no menor”, inicia el comunicado.

“El pedido nace ante la necesidad de controlar el correcto manejo de agroquímicos, evaluar riesgos y beneficios de su utilización, adecuando la legislación de nuestro distrito a las normas provinciales y nacionales, ya que el uso masivo e incorrecto dentro de la actividad agropecuaria configuran un escenario de extrema preocupación para la población de nuestra localidad y la población en general, como así también una amenaza al medioambiente”, se expresa luego.

Seguidamente, dan detalles de las consecuencias que tiene la aplicación de agroquímicos. Se indica que afecta a la vida silvestre, pero también a las personas: “Cada aplicación que realizan pasa por encima de los pozos de agua y que existen evidencias médicas, como lo son certificados donde los profesionales de la salud solicitan que no fumiguen en área cercana a la vivienda de pacientes que padecen enfermedades respiratorias entre otras enfermedades”, amplían.

Asimismo, dan cuenta de las leyes que amparan su reclamo y que establecen los límites de las fumigaciones.

“Queremos ser escuchados y valorados como lo que somos, vecinos de la localidad. Hace años sufrimos los efectos colaterales por el mal uso y aplicación de los agroquímicos en nuestra zona. Por lo que solicitamos que los funcionarios tengan a bien tratar nuestro pedido Y que se investigue el caso interponiendo todas las medidas cautelares para que los vecinos y vecinas no sigan sufriendo por estas contaminaciones, no sigan padeciendo enfermedades producto de esta mala práctica y que no encajonen los expedientes como ya lo han hecho en ocasiones anteriores”, concluyeron.