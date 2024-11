Kicillof habló sobre IOMA y defendió la quita intermediarios

Lo hizo en su visita a Tapalqué para la inauguración de piscinas infantiles en el Complejo Termal. En diálogo con FM Encuentro, de la vecina ciudad, fue consultado por la situación de la Obra Social y apuntó contra el Gobierno Nacional. Previamente, estuvo en Tandil.