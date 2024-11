`Los recuerdos de mi infancia en la ciudad están siempre presentes´

Gastón Ricaud diálogo con Lu32 en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad. El reconocido actor destacó los espacios verdes de Olavarría y la importancia de los clubes que lo marcaron en su infancia, también mencionó como un grato recuerdo para él las tradicionales olimpiadas estudiantiles y todo el colorido que desplegaban los colegios. Foto DiarioHoy