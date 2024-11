Confirman cronograma, actividades y cortes para la Fiesta de Olavarría este lunes

La celebración del cumpleaños número 157 de nuestra ciudad se concretará a partir de las 15:00, la fecha fue reprogramada debido a que rige un alerta por tormenta nivel naranja para este domingo. La Subsecretaria de Cultura del municipio, Sofía Arévalo, se refirió a la decisión en LU32.